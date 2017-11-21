Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- За помощью – к областным депутатам. Власти Орла ждут дополнительные деньги на квартиры для жильцов «Карточного дома»



- Сократил путь – в больницу. Пешеход попал под колеса авто в десяти метрах от перехода.



- Музыка души. В Орле сразу в двух храмах мечтают создать детский хор.



- С праздником! Налоговики сегодня принимают поздравления.



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Татьяна Напольских

21 ноября 2017 года







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