Новости версия для печати Правительство региона готово выделить деньги недостающие средства на покупку квартир жителям «Карточного дома» Это сообщили сегодня на заседании в мэрии Орла.



До конца недели завершится оценка имущества в этом доме. А после того, как станет известна сумма, вопрос вынесут на обсуждение депутатам Облсовета.



В мэрии отметили, что как только средства поступят в городскую казну, будут запущены мероприятия по приобретению жилья.





Татьяна Напольских

21 ноября 2017 года







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