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вторник
21.11.2017
17:48:47
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Правительство региона готово выделить деньги недостающие средства на покупку квартир жителям «Карточного дома»Это сообщили сегодня на заседании в мэрии Орла.
До конца недели завершится оценка имущества в этом доме. А после того, как станет известна сумма, вопрос вынесут на обсуждение депутатам Облсовета.
В мэрии отметили, что как только средства поступят в городскую казну, будут запущены мероприятия по приобретению жилья.
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