Новости версия для печати Количество простудившихся орловцев увеличивается За минувшую неделю к врачам обратились 3780 человек. В Орле – превышен эпидемический порог.



По данным регионального Роспотребнадзора, циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, бокавирусы. Что касается гриппа, официально его еще не выявили, от него привили 42% населения. Вакцина, конечно, не защищает от вируса, но помогает переболеть без осложнений.





Татьяна Напольских

21 ноября 2017 года







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