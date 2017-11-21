Количество простудившихся орловцев увеличивается

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вторник
21.11.2017
17:48:19
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Количество простудившихся орловцев увеличиваетсяЗа минувшую неделю к врачам обратились 3780 человек. В Орле – превышен эпидемический порог.
По данным регионального Роспотребнадзора, циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, бокавирусы. Что касается гриппа, официально его еще не выявили, от него привили 42% населения. Вакцина, конечно, не защищает от вируса, но помогает переболеть без осложнений.
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