Итоги экологического месячника подвели в администрации Орла

|
вторник
21.11.2017
17:48:41
|
|
Итоги экологического месячника подвели в администрации ОрлаОн проводился в нашем городе со 2 по 31 октября.
В работах по уборке земель общего пользования, придомовых и ведомственных территорий приняли участие более 2 тысяч трудовых и образовательных коллективов. Об итогах месячника на еженедельном заседании в мэрии доложил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов:
«На орловский городской полигон вывезено почти 6 тысяч кубических метров отходов. Были проведены работы по уборке берегов рек Ока и Орлик на протяжении более 20 км, очищено порядка ста гектар городских зеленых насаждений. Участниками экологических мероприятий высажено 897 деревьев и более трех тысяч саженцев-кустарников».
Мероприятия по уборке и благоустройству города будут проводиться в плановом порядке, пообещали в мэрии.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта