Новости версия для печати Итоги экологического месячника подвели в администрации Орла Он проводился в нашем городе со 2 по 31 октября.



В работах по уборке земель общего пользования, придомовых и ведомственных территорий приняли участие более 2 тысяч трудовых и образовательных коллективов. Об итогах месячника на еженедельном заседании в мэрии доложил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов:



«На орловский городской полигон вывезено почти 6 тысяч кубических метров отходов. Были проведены работы по уборке берегов рек Ока и Орлик на протяжении более 20 км, очищено порядка ста гектар городских зеленых насаждений. Участниками экологических мероприятий высажено 897 деревьев и более трех тысяч саженцев-кустарников».



Мероприятия по уборке и благоустройству города будут проводиться в плановом порядке, пообещали в мэрии.





Анастасия Гуськова

21 ноября 2017 года







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