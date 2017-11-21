Новости версия для печати Сегодня - Всемирный день телевидения В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать этот день с целью поощрения обмена телевизионными программами, которые, прежде всего, посвящены таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.



21 ноября выбрано в связи с проведением в Организации Объединенных Наций в 1996 году первого Всемирного телевизионного форума.



Напомним, несколько дней назад в Орловской области фактически запустили вещание цифрового телевидения. В регионе завершается реализация государственной программы. Передающие центры установлены, принимающее оборудование поступило в районы. В ближайшее время и в нашей компании завершится масштабная программа модернизации.

Кстати, орловское телевидение в этом году отмечает свое 50-летие.





Ольга Борисова

21 ноября 2017 года







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