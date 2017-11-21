Новости версия для печати ГИБДД: в регионе проходит акция «Общественный контроль» Целью данной акции является профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.



Видеозаписи, на которых зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения, а также действия, которые могут быть квалифицированы, как опасное или агрессивное вождение, необходимо высылать на адрес электронной почты gibdd57@mail.ru. С пометкой «Общественный контроль». В письме также следует указать дату, время и место съемки. По всем фактам будут проведены проверки.





Ольга Борисова

21 ноября 2017 года







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