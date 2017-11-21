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вторник
21.11.2017
17:48:28
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ГИБДД: в регионе проходит акция «Общественный контроль»Целью данной акции является профилактика дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
Видеозаписи, на которых зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения, а также действия, которые могут быть квалифицированы, как опасное или агрессивное вождение, необходимо высылать на адрес электронной почты gibdd57@mail.ru. С пометкой «Общественный контроль». В письме также следует указать дату, время и место съемки. По всем фактам будут проведены проверки.
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