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Орловец Кирилл Усачев стал победителем IX Всероссийского фестиваля спасения «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои»

Этим летом подросток, оказавшись рядом с местом происшествия, спас тонувшего в реке ребенка.

Теперь Кирилл Усачев всерьез подумывает о профессии спасателя. До этого лета юному жителю Корсаковского района случалось спасать разве что кошек с деревьев. Но 29 июня этого года, когда в реке Зуше начал тонуть соседский мальчик Миша, Кирилл не растерялся.
Кирилл Усачев, житель Корсаковского района: «Побежал туда, посмотрел – он был на середине реки, а там глубоко - где-то метра три точно. Я снял футболку, прыгнул в воду. Он совсем не понимал, что происходит. Я обвязал ему руку и вытащил».
Впрочем, талант к спасательному делу у Кирилла, как видно, наследственный. Усачев-старший трудится в Корсаковской пожарно-спасательной части. Отец признается: своими уверенными и находчивыми действиями Кирилл удивил даже его.
Александр Усачев, пожарный ПСЧ-36, отец Кирилла Усачева: «Я много раз объяснял ему, как спасать. Обычно за волосы нужно схватить, а он это как-то футболкой сделал – молодец, вышел из ситуации».
Хотя храбрый поступок Кирилла многие сочли экстраординарным, папа признается: в своем ребенке не сомневался никогда. Маму Кирилла поразило то, что о случившемся дома сын не обмолвился ни словом. О подвиге сына Юлия узнала от мамы спасенного Миши.
 
В числе 11 других юных спасателей Кирилл приглашен в Министерство по чрезвычайным ситуациям, где награду ему лично вручит глава ведомства Владимир Пучков.





Иван Суверин
21 ноября 2017 года

 


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