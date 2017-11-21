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Жители 103 орловских дворов захотели присоединиться в следующем году к программе благоустройства дворовых территорий

На 67 из них уже готова проектно-сметная документация, однако городские власти ещё не до конца разобрались с ремонтирующимися в этом году дворами.

Вопрос рассматривался сегодня на планёрке в администрации Орла. Александр Муромский рассказал, что на последнем объезде ему пожаловалась жительница дома № 7 по улице Революции. В этом дворе до сих пор не убран строительный мусор. Как выяснилось, это один из тех дворов, которые еще не приняты. Всего же на данный момент УКХ приняла работы только в 22 дворах. Ещё на 54 объектах ремонт завершается, 9 уже готовы к сдаче. Однако, как отметил глава администрации, нужно больше контроля.
Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «То, что объект не принят – это не говорит о том, что там месяцами может лежать мусор строительный, сделаны некачественно работы, и мы должны это лицезреть».
Глава администрации также обратил внимание на то, что на объектах, где выполняется укладка асфальта, обязательно должны присутствовать ответственные со стороны заказчика.


Антон Киселёв
21 ноября 2017 года

 


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