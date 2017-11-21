Новости версия для печати На Орловщине при пожаре погибли два человека Возгорание жилого дома произошло в деревне Семенково Кромского района Орловской области.



Сообщение о пожаре поступило 20 ноября около восьми часов утра. На месте возгорания работали силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-25 в количестве 6 человек и 2 единиц техники.



Прибывшие к месту происшествия спасатели застали частный жилой дом полыхающим внутри и снаружи. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. В ходе тушения были обнаружены тела жителей дома - мужчины и женщины. Согласно первым выводам пожарных экспертов, причиной ЧП послужила неосторожность при курении.





Иван Суверин

21 ноября 2017 года







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