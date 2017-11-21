Новости версия для печати Не все районы Орловской области готовы к зиме Ситуацию обсудили на совещании в администрации региона.



Сделать всё, чтобы приход зимы в регион не стал неожиданностью: подготовить технику и людей, заготовить песко-соляную смесь и организовать работу аварийных бригад - это лишь некоторые обязательные требования, чтобы жизнь региона в холодное время текла «в штатном режиме». Однако не все районы могут сегодня сказать: «К зиме готовы».

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Если по ряду муниципальных образований ситуация объективная, и были сложности, которые сейчас решаются, преодолеваются, то в ряде районов это, мягко сказать, просто недоработка глав. У нас сегодня не получили паспорта город Орел, город Болхов, Малоархангельский район, Свердловский, Шаблыкинский, Колпнянский и Орловский районы. Но про те самые недопустимые срывы, это Малоархангельский район и город Болхов». Погода еще дает возможность подготовиться. Особое внимание необходимо уделить обслуживанию дорог. Но и тут- «пробуксовка».

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я попросил бы, в первую очередь, глав районов обратить внимание на наличие и содержание дорожных служб, дорожной техники. У нас, к сожалению, в Урицком, Знаменском, Мценском районах до сих пор не заключены контракты на зимнее содержание дорог. Нужно в оперативные сроки эти договоры заключить, чтоб не было никаких сбоев». К слову, прохождение отопительного сезона региона в целом и каждого района в частности - это личная зона ответственности глав.





Татьяна Напольских

21 ноября 2017 года







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