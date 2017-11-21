Андрей Клычков встретился с представителями строительной отрасли Орловской области

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вторник
21.11.2017
23:21:21
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Андрей Клычков встретился с представителями строительной отрасли Орловской областиГлавной темой стало обсуждение создания условий для жителей Орловской области, при которых они получат больше возможности приобретать собственное жилье. Отметили на встрече и то, что, несмотря на заманчивость предложений иногородних строителей, возводить дома на Орловщине должны местные строители.
На встрече с застройщиками Андрей Клычков подчеркнул, что возможности строительного сектора в области позволяют выполнять значительно больше работ. А это значит, что нужно повышать объемы ввода жилья как в частном секторе, так и в многоэтажном строительстве. Главное теперь - выявить административные барьеры.
Нередки случаи, когда в Орле дома частного сектора попадают под освоение, что приводит в точечной застройке. И получается, что город хотя и небольшой, а проблемы, как в мегаполисе.
За 10 месяцев в 2017 году объем ввода жилья составил 176 тысяч кв.метров, в 2016-м эта цифра была больше - 241 тысяч кв.метров.
Застройщики Орла поделились с руководителем региона, что строительство домов для земляков в их компаниях всегда в приоритете, но есть и то, что затрудняет работу.
Орловские строители признаются: проблемы начались еще в конце 2013 года, уже тогда они ставили вопрос о том, что данная деятельность перестает быть инвестиционно привлекательной.
Чтобы решить эту проблему, необходимо создать единые нормативы для застройки. Договор о развитии застроенной территории также вызывает вопросы.
Встреча показала, что правительство области и застройщики готовы вести диалоги и работать сообща - чтобы собственное жильё для орловцев стало чуть более доступным.
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