Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с представителями строительной отрасли Орловской области Главной темой стало обсуждение создания условий для жителей Орловской области, при которых они получат больше возможности приобретать собственное жилье. Отметили на встрече и то, что, несмотря на заманчивость предложений иногородних строителей, возводить дома на Орловщине должны местные строители.



Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Определяя задачи на предстоящий период – на 2018-19-20 годы, мы уже сейчас, обсуждая концепцию развития региона, закладываем для строительного сектора достаточно большие приоритеты с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения взаимодействия с банковским сектором, и с точки зрения вовлечения строителей, которые родились, работали и работают на территории Орловской области». На встрече с застройщиками Андрей Клычков подчеркнул, что возможности строительного сектора в области позволяют выполнять значительно больше работ. А это значит, что нужно повышать объемы ввода жилья как в частном секторе, так и в многоэтажном строительстве. Главное теперь - выявить административные барьеры. Андрей Клычков: «Самое главное – создание условий, при которых жители Орловской области получат возможность приобретения жилья, и самое главное – запуск экономических процессов через строительный сектор, который, безусловно, играет немаловажную роль». Нередки случаи, когда в Орле дома частного сектора попадают под освоение, что приводит в точечной застройке. И получается, что город хотя и небольшой, а проблемы, как в мегаполисе. Андрей Клычков: «Когда отсутствует достаточная дворовая территория, и территория для размещения автотранспорта, когда перегруженность той или иной части города в связи с увеличением количества жителей и автомобилей приводит просто к нарушению системы организации деятельности, как в городе, так и в районных центрах». За 10 месяцев в 2017 году объем ввода жилья составил 176 тысяч кв.метров, в 2016-м эта цифра была больше - 241 тысяч кв.метров. Анатолий Мишанов, первый заместитель председатель правительства Орловской области: «Проектом генерального плана предусматривается значительное увеличение площади жилых зон на расчетный – до 2035 года – период. И количество этих зон составит пять тысяч гектаров. Новое жилищное строительство планируется в пределах всех административных районов городского округа». Застройщики Орла поделились с руководителем региона, что строительство домов для земляков в их компаниях всегда в приоритете, но есть и то, что затрудняет работу. Александр Бойко, генеральный директор ПАО «Орелстрой»: «Отсутствие резервов мощности в централизованной системе водоснабжения и водоотведения города Орла. Например, та же вторая линия – нитка правобережного коллектора, предназначенная для приема стоков в Заводском и Советском районах. То есть, без серьезного решения этой проблемы через два-три года большая часть жилищного строительства в городе, я считаю, остановится». Орловские строители признаются: проблемы начались еще в конце 2013 года, уже тогда они ставили вопрос о том, что данная деятельность перестает быть инвестиционно привлекательной. Юрий Волков, председатель Совета директоров ЗАО «Зенит»: «Отсюда резкое снижение объемов инвестирования в новые проекты, особенно связанные с реконструкцией и реновацией существующей застройки. В основном, строители сегодня перемещаются из города в пригороды, а город продолжает оставаться неухоженным, неинтересным и непривлекательным». Чтобы решить эту проблему, необходимо создать единые нормативы для застройки. Договор о развитии застроенной территории также вызывает вопросы. Юрий Волков, председатель Совета директоров ЗАО «Зенит»: «Предлагаю начальные цены аукциона и основные параметры аукциона утвердить решениями Городского и Областного советов, чтобы придать этому документу статус закона Орловской области и закона города Орла. В конце концов, это все-таки приватизация земельных участков». Встреча показала, что правительство области и застройщики готовы вести диалоги и работать сообща - чтобы собственное жильё для орловцев стало чуть более доступным.









Юлия Опанасюк

21 ноября 2017 года







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