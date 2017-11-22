Новости версия для печати Сегодня в Орле начинаются мероприятии, посвященные Дню Матери Первыми поздравления от руководителей города и области получат женщины, трудящиеся в различных отделениях ЗАГСа.



Праздник приурочен и еще к одной дате – в этом году исполняется 100 лет со дня открытия учреждения.





Мария Семак

22 ноября 2017 года







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