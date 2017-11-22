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среда
22.11.2017
11:09:29
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«Продолжается речь как река…»Строка орловского поэта и журналиста Владимира Переверзева стала названием нового сборника лауреатов литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник».
Презентация журнала состоится сегодня, в библиотеке им. Крылова. В этом году свои работы представили больше 200 авторов. В состав жюри вошли известные писатели, представители редколлегий ведущих российских литературных журналов. Лучших, выбирали по трем номинациям «Поэзия», «Проза» и «Литературное творчество для детей». На презентации сборника будут присутствовать лауреаты и дипломаты конкурса, известные писатели, а так же приглашаются все, кто следит за литературными событиями в жизни Орла. Начало – в полдень.
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