Новости версия для печати «Продолжается речь как река…» Строка орловского поэта и журналиста Владимира Переверзева стала названием нового сборника лауреатов литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник».



Презентация журнала состоится сегодня, в библиотеке им. Крылова. В этом году свои работы представили больше 200 авторов. В состав жюри вошли известные писатели, представители редколлегий ведущих российских литературных журналов. Лучших, выбирали по трем номинациям «Поэзия», «Проза» и «Литературное творчество для детей». На презентации сборника будут присутствовать лауреаты и дипломаты конкурса, известные писатели, а так же приглашаются все, кто следит за литературными событиями в жизни Орла. Начало – в полдень.





Мария Семак

22 ноября 2017 года







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