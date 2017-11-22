Новости версия для печати ПФР предупреждает орловцев о новом виде мошенничества Теперь граждан пытаются обмануть через Интернет.



В Сети появился ряд различных сайтов, на которых посетителям предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов», при этом необходимо ввести номер СНИЛСа или данные паспорта. После получение данных предоставляется ложная информация о том, что накопилась приличная сумма, как правило, около 100 тысяч рублей. А дальше человеку предлагают оплатить «доступ к базе», за что пользователю тут же переведут все деньги на карту. Естественно, это невозможно.

ПФР предупреждает - не стоит оставлять свои персональные данные на подобных сайтах и тем более платить за ложную информацию.



Скриншоты с мошеннических сайтов:





ПФР предупреждает - не стоит оставлять свои персональные данные на подобных сайтах и тем более платить за ложную информацию.





Мария Семак

22 ноября 2017 года







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