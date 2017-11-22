ПФР предупреждает орловцев о новом виде мошенничества

|
среда
22.11.2017
11:09:37
|
|
ПФР предупреждает орловцев о новом виде мошенничестваТеперь граждан пытаются обмануть через Интернет.
В Сети появился ряд различных сайтов, на которых посетителям предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов», при этом необходимо ввести номер СНИЛСа или данные паспорта. После получение данных предоставляется ложная информация о том, что накопилась приличная сумма, как правило, около 100 тысяч рублей. А дальше человеку предлагают оплатить «доступ к базе», за что пользователю тут же переведут все деньги на карту. Естественно, это невозможно.
ПФР предупреждает - не стоит оставлять свои персональные данные на подобных сайтах и тем более платить за ложную информацию.
Скриншоты с мошеннических сайтов:
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта