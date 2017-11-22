В турнире Ночной хоккейной лиги определились лидеры

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среда
22.11.2017
11:09:40
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В турнире Ночной хоккейной лиги определились лидерыПоследней была схватка между командами «Ледовой арены» и «Ливгидромашем».
Встреча закончилась со счетом 7:0 в пользу «Арены», которая и возглавила общую таблицу, имея в активе 9 очков. Вторую строчку в рейтинге занимает команда «Метеор». Соревнования отборочного этапа Всероссийского фестиваля продолжится в эти выходные.
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