Новости версия для печати Орловец убил жену и покончил с собой Супружескую пару нашли без признаков жизни в закрытой квартире в Заводском районе Орла. Возбуждено уголовное дело.



За день до того, как стало известно о трагедии, супруги перестали отвечать на звонки родных и близких. Дверь в квартиру решено было вскрыть. Уже оказавшись на пороге, правоохранители поняли: в доме стряслась страшная беда. Дальнейший осмотр места происшествия подтвердил самые худшие подозрения. Семенная пара была найдена без признаков жизни. У женщины криминалисты насчитали не менее 16-и ножевых ранений, 8 проникающих - у ее мужа, из них 2 в сердце. Но идти по следу убийцы оперативникам и следователям, как видно, не придется.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Предварительно установлено, что супруги были дома одни. Двери и окна были закрыты изнутри. Локализация повреждений на их телах свидетельствует о том, что, вероятно, мужчина сначала убил жену, а потом покончил жизнь самоубийством. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия». К счастью, дети погибших оказались вдали от кровавых событий - гостили у бабушки.



Трагедия в доме № 6 по улице Зеленина от большинства бытовых убийств тем, что участниками кровавой драмы стали не маргиналы и не алкоголики, а молодые, успешные и благополучные люди.



Жестокость, с которой была убита молодая женщина, потрясла даже следователей, не говоря уж о том, с каким исступлением мужчина наносил себе смертельные раны. Предполагаемым мотивом преступления могла являться супружеская измена жены.



Следствие не исключает и другие версии причин трагедии.





Иван Суверин

22 ноября 2017 года







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