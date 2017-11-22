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Председатель Облсовета Леонид Музалевский провел прием граждан

В частности, на приём пришла многодетная семья, воспитывающая 8 детей, 6 из которых несовершеннолетние. Каждый год, чтобы получить пособие на детей, родители должны собирать большой перечень документов на каждого ребёнка, что занимает огромное количество времени и сил.

Было предложено упростить процедуру подтверждения статуса.

Также семья столкнулась с проблемой ЖКХ. Многодетным семьям полагается льгота на газовое обслуживание в размере 70%. По закону жильцы должны оплачивать сначала 100%, а потом им частями возвращается переплаченная сумма. Ежемесячно за газ и отопление приходится платить большую начисленную сумму, вследствие чего семья часто становится должником. Спикер подчеркнул, что данный вопрос очень важен для всех многодетных семей области. По его мнению, они сразу должны платить только положенные 30% от общей суммы, поэтому стоит внести поправки в региональное законодательство, а если будет необходимость – выступить с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации.


Максим Шилов
22 ноября 2017 года

 


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