Новости версия для печати Орловская областная стоматологическая поликлиника отмечает свое 55-летие Около 100 тысяч жителей региона ежегодно обращаются в областную стоматологическую поликлинику. Накануне там тоже прошел прием. На этот раз – торжественный.



Поздравить руководство коллектив поликлиники приехал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, а также председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального правительства.



Андрей Клычков вручил награды лучшим медикам Орловской областной стоматологической поликлиники.



Сегодня в медучреждении используют все современные методы лечения и диагностики. Только за последние 5 лет было закуплено более 40 единиц нового современного оборудования. В том числе, способное на ранней стадии распознать онкологию полости рта.



Но главное богатство – люди. Здесь трудится около 400 человек. Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов профессии, в числе которых есть те, кто работает в поликлинике с первых дней ее открытия.





Орловское Информбюро

22 ноября 2017 года







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