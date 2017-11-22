Тысячи огней подсветят предпраздничный Орел

|
среда
22.11.2017
11:09:35
|
|
Тысячи огней подсветят предпраздничный ОрелВ конце минувшей недели в администрации города прошло совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания по праздничному оформлению областного центра.
В частности, стороны говорили об оформлении витрин. По поручению Александра Муромского управление коммунальным хозяйством проводит инвентаризацию консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминации мостов. Будет проверено более ста элементов светового оборудования. Глава администрации поручил и.о. начальника УКХ Сергею Маркину завершить проверку до конца этой недели и быстро отремонтировать неработающее оборудование. Город должен засверкать праздничными огнями не позднее середины декабря.
В первой декаде декабря власти проведут мониторинг праздничного оформления с выездом в районы города.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта