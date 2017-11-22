Новости версия для печати Тысячи огней подсветят предпраздничный Орел В конце минувшей недели в администрации города прошло совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания по праздничному оформлению областного центра.



В частности, стороны говорили об оформлении витрин. По поручению Александра Муромского управление коммунальным хозяйством проводит инвентаризацию консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминации мостов. Будет проверено более ста элементов светового оборудования. Глава администрации поручил и.о. начальника УКХ Сергею Маркину завершить проверку до конца этой недели и быстро отремонтировать неработающее оборудование. Город должен засверкать праздничными огнями не позднее середины декабря.



В первой декаде декабря власти проведут мониторинг праздничного оформления с выездом в районы города.





Максим Шилов

22 ноября 2017 года







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