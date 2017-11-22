Новости версия для печати 4 декабря в театре «Свободное пространство» пройдет очередной кинопоказ На это раз зрители увидят фильм «Дурак» Юрия Быкова.



Издание «The New York Times» поставило эту картину в пятёрку лучших фильмов 2015 года. Это социальная драма, получившая признание на «Кинотавре», взяв приз за лучший сценарий. Фильм также был удостоен диплома Гильдии киноведов и кинокритиков, двух призов на Международном кинофестивале в Локарно, а также премии «Ника».



Не так давно в театре «Свободное пространство» прошел кинопоказ фильма Оксаны Бычковой «Еще один год». Картина участвовала в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» в 2014 году и получила приз за лучшую мужскую роль. В основе сценария лежит сюжетная линия одной из самых популярных пьес Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».



После просмотра фильма состоялась творческая встреча с автором. Зрители смогли задать все интересующие вопросы.





Ольга Борисова

22 ноября 2017 года







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