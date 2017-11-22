Новости версия для печати Депутаты регионального парламента обсудили поправки в бюджет на профильном комитете 6 млн рублей дополнительно будет выделено на празднованию юбилея Тургенева.



На образование, культуру, спорт, молодёжную политику и туризм народные избранники дополнительно просят 1 млрд. 21 млн. рублей. Здесь и выполнение «майских указов», и питание школьников, и летний отдых детей.



Еще одна важная поправка – финансирование мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. На это – 6,5 млн рублей депутаты попросили добавить. Потому как орловский музей писателя нуждается в новой экспозиции. Все поправки в бюджет региональный парламент рассмотри на ноябрьской сессии.





Надежда Невматулина

22 ноября 2017 года







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