Депутаты регионального парламента обсудили поправки в бюджет на профильном комитете

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среда
22.11.2017
17:07:38
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Депутаты регионального парламента обсудили поправки в бюджет на профильном комитете6 млн рублей дополнительно будет выделено на празднованию юбилея Тургенева.
На образование, культуру, спорт, молодёжную политику и туризм народные избранники дополнительно просят 1 млрд. 21 млн. рублей. Здесь и выполнение «майских указов», и питание школьников, и летний отдых детей.
Еще одна важная поправка – финансирование мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. На это – 6,5 млн рублей депутаты попросили добавить. Потому как орловский музей писателя нуждается в новой экспозиции. Все поправки в бюджет региональный парламент рассмотри на ноябрьской сессии.
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