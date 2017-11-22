Новости версия для печати Уже больше месяца в результате капремонта 3 многоквартирных дома в Орле стоят без крыши Подрядчик демонтировал старую кровлю, ещё не получив стройматериала на возведение новой. Об этом накануне говорили на рабочем совещании в городской администрации.



Сейчас ремонт параллельно идёт в 6-ти домах. На половине объектов рабочие уже заканчивают перекрывать кровлю. Ещё на 3-х процесс остановлен, стройматериал рабочие должны получить до этой субботы. Ранее подрядчик обозначал срок завершения ремонта крыш – 1 ноября. Также представитель строительной фирмы заверял, что с жильцами этих домов есть договорённость о возмещении ущерба.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Хотя и администрация города официально не имеет отношения к фонду капитального ремонта в стадии выполнения работ, тем не менее, дома находятся на территории города. Жители обращаются сюда». Глава администрации настоятельно рекомендовал чиновникам оказывать людям, попавшим в подобную ситуацию, всяческую помощь.





Антон Киселёв

22 ноября 2017 года







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