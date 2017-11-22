Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В режиме готовности. На «Спецавтобазе» заверяют, что зима для них не придет неожиданно.



- Надежда для безнадежных больных. В Орле продолжают собирать деньги на создание бригады паллиативной помощи.



- Жизнь в гармонии с природой – кистью детей.



- Попали точно в «бронзу»! Снайперы отряда «Ягуар» стали призерами Всероссийских ведомственных соревнований.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

22 ноября 2017 года







На главную страницу





