Новости версия для печати В Орле на пересечении улицы Емлютина и Карачевского шоссе установили светофор Во время прямого эфира программы «Контакт» на ГТРК «Орел» с просьбой оборудовать выезды из микрорайона Зареченский светофорными объектами к главе администрации города обратилась жительница города.



Работы по монтажу объекта на пересечении улицы Емлютина и Карачевского шоссе были выполнены в рамках муниципального контракта 15 ноября. Подключат светофор до 1 декабря. Установку осуществляла подрядная организация ООО «Дорснабсервис».



1 декабря пройдет аукцион по выбору подрядчика для установки 12 светофорных объектов в городе. Один светофор появится на втором выезде из микрорайона Зареченский - на пересечении улиц Алроса и Мостовая. Еще 11 светофоров установят вблизи образовательных учреждений Орла. Работы по монтажу и подключению этих объектов будут завершены до конца года, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

22 ноября 2017 года







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