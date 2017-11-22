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Сотрудники отдела специального назначения "Ягуар" УФСИН по Орловской области стали призёрами турнира среди снайперских пар

В соревнованиях участвовали 12 команд из Центрального федерального округа.

Мастера точного выстрела – снайперы спецназа «Ягуар» регионального УФСИН - заняли третье место на ведомственных состязаниях в Рязани.

В составе подразделений УФСИН, чья задача не только обеспечивать порядок в зонах, но и отражать любое нападение извне, снайперы спецназа «Ягуар» в таких тренировках участвуют часто. Вопреки шаблонам, навязанных киноиндустрией, бойцы говорят: точный выстрел – не вопрос удачи, а результат кропотливой работы. Оптимальной для снайперов признана работа в паре. Один обеспечивает наблюдение и прикрытие, другой, чье оружие классом выше, является собственно стрелком. Кроме того, признаются бойцы, на таких соревнованиях участники демонстрируют не только свое мастерство, но и богатство арсеналов. Однако в паре «человек-винтовка» первый всегда важнее. Недаром хорошо замаскированный и разметивший свой плацдарм стрелок может рассеять целое подразделение.

Войти в тройку лучших снайперских команд ведомства в ЦФО оказалось вовсе не просто, тем более, что к состязаниям были допущены и другие силовики. Основные конкуренты – команда рязанского ВДВ – заняла первое место. Второе место присуждено команде отдела специального назначения "Гриф" УФСИН по Тульской области, и третье место разделили – отделы специального назначения "Ягуар" УФСИН по Орловской области и "Росич" УФСИН по Рязанской области.




Иван Суверин
22 ноября 2017 года

 


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