Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
22.11.2017
17:07:27
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Уборка города от снега этой зимой обойдётся Орлу в 100 миллионов рублей

Администрация областного центра готовится к процедуре проведения торгов, которая определит подрядчика.

Сейчас за эту работу отвечает «Дорожная служба», которая в качестве субподрядчика наняла «Спецавтобазу». На последних, таким образом, и возложена всё ответственность. Частично финансовые проблемы уже позади, отметили в городской администрации. Рабочим «Спецавтобазы» на днях выплатили зарплату. А готовность предприятия к зимней уборке проверялась ещё в сентябре.
Николай Галка, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Спецавтобаза» свою роль по переоборудованию техники выполнила. Имеет минимальный, но необходимый запас песко-соляной смеси для уборки города - если будут краткосрочные изменения погодных условий. На «Спецавтобазе» переоборудованы 17 КДМок, есть необходимое количество грейдеров, тракторов, для уборки снега».
Также стоит отметить, что спецтехника, предназначенная для уборки города от снега, с конца прошлого месяца заступила на круглосуточное дежурство. А новый контракт обеспечит городу очистку улиц вплоть до 30 апреля.


Антон Киселёв
22 ноября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта