Новости версия для печати Уборка города от снега этой зимой обойдётся Орлу в 100 миллионов рублей Администрация областного центра готовится к процедуре проведения торгов, которая определит подрядчика.



Сейчас за эту работу отвечает «Дорожная служба», которая в качестве субподрядчика наняла «Спецавтобазу». На последних, таким образом, и возложена всё ответственность. Частично финансовые проблемы уже позади, отметили в городской администрации. Рабочим «Спецавтобазы» на днях выплатили зарплату. А готовность предприятия к зимней уборке проверялась ещё в сентябре.

Николай Галка, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Спецавтобаза» свою роль по переоборудованию техники выполнила. Имеет минимальный, но необходимый запас песко-соляной смеси для уборки города - если будут краткосрочные изменения погодных условий. На «Спецавтобазе» переоборудованы 17 КДМок, есть необходимое количество грейдеров, тракторов, для уборки снега». Также стоит отметить, что спецтехника, предназначенная для уборки города от снега, с конца прошлого месяца заступила на круглосуточное дежурство. А новый контракт обеспечит городу очистку улиц вплоть до 30 апреля.





Антон Киселёв

22 ноября 2017 года







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