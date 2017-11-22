Новости версия для печати В Орле продолжается сбор средств на создание выездной бригады паллиативной помощи В дальнейших планах – строительство хосписа. В Орловской области концепцию паллиативной помощи разработали в прошлом году, тогда же открыли первые кабинеты в поликлиниках и одно стационарное отделение на регион – в Плещеевской районной больнице. Однако этого мало, только в Орле проживает около двух тысяч паллиативных больных, которым необходима профессиональная помощь – не только медицинская, но моральная.



Уход за тяжелобольным лежачим человеком требует профессиональных знаний – перевернуть, помыть, переодеть, почистить зубы, накормить, перестелить постель и множество других забот. Неправильно что-то сделал – причинил боль человеку, да и сам можешь спину сорвать. А есть еще и попутные заболевания – зуб беспокоит или вдруг простудился.



Социальная служба – помогает. Обеспечивает матрасами, памперсами. Но нужна еще и другая поддержка – профессиональной медсестры, которая всему научит. Да, и психологическая тоже. Всей семье.



Паллиативная помощь нужна не только лежачим больным. Список диагнозов, подходящих под эту категорию, внушителен.

Эльдар Галлеев, главный внештатный специалист Управления здравоохранения по Орловской области по паллиативной медицинской помощи: «Пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, очень много - с прогрессирующими хроническими заболеваниями. Это и пациенты с нарастающей сердечнососудистой недостаточностью, это и терминальные стадии почечной недостаточности, и с дыхательной недостаточностью. Очень много пациентов, страдающих неврологическими заболеваниями, как врожденными, так и приобретенными». Семьи, в которых ухаживают за тяжелобольными, умирающими людьми, оказываются в социальной изоляции. Врачи признают, что лечения нет. Друзья и знакомые перестают приходить, потому что не знают, о чем говорить и как себя вести. Общество, словно, выталкивает такие семьи на обочину жизни и забывает о них. Но они – есть. В Орле около двух тысяч паллиативных больных и они нуждаются в помощи, и их близкие – тоже.



Концепцию развития паллиативной помощи в Орловской области разработали только в прошлом году. Были открыты кабинеты в поликлиниках и одно стационарное отделение – в Плещеевской больнице. Важность этого направления медицины понимают и во властных структурах, но выделить средства – не могут. Наш регион – дотационный и все расходные статьи строго прописаны.

Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На сегодняшний момент есть существенные ограничения законодательства, которые не позволяют финансировать из областного бюджета данное направление». Департамент здравоохранения продолжит работу с Минфином, а пока забота о тяжелобольных людях является задачей общества. Региональный Фонд социальной поддержки населения открыл сбор на организацию работы выездной паллиативной бригады.

Александр Лебедев, председатель регионального фонда социальной поддержки населения: «У нас есть статус медицинского учреждения, и есть лицензия на проведение услуг, которые связаны с выездной паллиативной медицинской помощью». Сейчас средств ведется всеми силами: привлекают организации, учреждения, соцсети.



Создан короткий номер 3434, на который также можно перевести пожертвование, отправив СМС со словом «Покров» и суммой пожертвования через пробел. На год нужно чуть больше 6 млн. рублей. Собрано – 320 000 тысяч.





Мария Семак

22 ноября 2017 года







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