В Орле продолжается сбор средств на создание выездной бригады паллиативной помощи

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В Орле продолжается сбор средств на создание выездной бригады паллиативной помощиВ дальнейших планах – строительство хосписа. В Орловской области концепцию паллиативной помощи разработали в прошлом году, тогда же открыли первые кабинеты в поликлиниках и одно стационарное отделение на регион – в Плещеевской районной больнице. Однако этого мало, только в Орле проживает около двух тысяч паллиативных больных, которым необходима профессиональная помощь – не только медицинская, но моральная.
Уход за тяжелобольным лежачим человеком требует профессиональных знаний – перевернуть, помыть, переодеть, почистить зубы, накормить, перестелить постель и множество других забот. Неправильно что-то сделал – причинил боль человеку, да и сам можешь спину сорвать. А есть еще и попутные заболевания – зуб беспокоит или вдруг простудился.
Социальная служба – помогает. Обеспечивает матрасами, памперсами. Но нужна еще и другая поддержка – профессиональной медсестры, которая всему научит. Да, и психологическая тоже. Всей семье.
Паллиативная помощь нужна не только лежачим больным. Список диагнозов, подходящих под эту категорию, внушителен.
Семьи, в которых ухаживают за тяжелобольными, умирающими людьми, оказываются в социальной изоляции. Врачи признают, что лечения нет. Друзья и знакомые перестают приходить, потому что не знают, о чем говорить и как себя вести. Общество, словно, выталкивает такие семьи на обочину жизни и забывает о них. Но они – есть. В Орле около двух тысяч паллиативных больных и они нуждаются в помощи, и их близкие – тоже.
Эльдар Галлеев, главный внештатный специалист Управления здравоохранения по Орловской области по паллиативной медицинской помощи: «Пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, очень много - с прогрессирующими хроническими заболеваниями. Это и пациенты с нарастающей сердечнососудистой недостаточностью, это и терминальные стадии почечной недостаточности, и с дыхательной недостаточностью. Очень много пациентов, страдающих неврологическими заболеваниями, как врожденными, так и приобретенными».
Концепцию развития паллиативной помощи в Орловской области разработали только в прошлом году. Были открыты кабинеты в поликлиниках и одно стационарное отделение – в Плещеевской больнице. Важность этого направления медицины понимают и во властных структурах, но выделить средства – не могут. Наш регион – дотационный и все расходные статьи строго прописаны.
Департамент здравоохранения продолжит работу с Минфином, а пока забота о тяжелобольных людях является задачей общества. Региональный Фонд социальной поддержки населения открыл сбор на организацию работы выездной паллиативной бригады.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На сегодняшний момент есть существенные ограничения законодательства, которые не позволяют финансировать из областного бюджета данное направление».
Сейчас средств ведется всеми силами: привлекают организации, учреждения, соцсети.
Александр Лебедев, председатель регионального фонда социальной поддержки населения: «У нас есть статус медицинского учреждения, и есть лицензия на проведение услуг, которые связаны с выездной паллиативной медицинской помощью».
Создан короткий номер 3434, на который также можно перевести пожертвование, отправив СМС со словом «Покров» и суммой пожертвования через пробел. На год нужно чуть больше 6 млн. рублей. Собрано – 320 000 тысяч.