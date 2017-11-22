Новости версия для печати Дефицит региональных бюджетов и уровень госдолга по поручению президента страны будут частично снижать за счет выпуска ценных бумаг В Орловской области утвержден максимальный объем региональных облигаций по номинальной стоимости на 2017 год в сумме 5 млрд. рублей.



Елена Сапожникова, член правительства Орловской области – руководитель департамента финансов Орловской области: «По информации, которую нам представил генеральный агент, это публичное акционерное общество Совкомбанк, предполагаемая доходность составит не выше 8,4%. В настоящее время у нас есть коммерческие кредиты по ставкам от 9% до, практически, 10,7%». По информации департамента финансов, выпуск и размещение ценных бумаг Орловской области направлено в первую очередь на снижение расходов на обслуживание регионального госдолга. Так же это даст возможность привлекать заемные средства на более долгосрочной основе и существенно сократит объемы коммерческих кредитов.





Оксана Гранн

22 ноября 2017 года







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