Дефицит региональных бюджетов и уровень госдолга по поручению президента страны будут частично снижать за счет выпуска ценных бумаг

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среда
22.11.2017
17:07:46
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Дефицит региональных бюджетов и уровень госдолга по поручению президента страны будут частично снижать за счет выпуска ценных бумагВ Орловской области утвержден максимальный объем региональных облигаций по номинальной стоимости на 2017 год в сумме 5 млрд. рублей.
По информации департамента финансов, выпуск и размещение ценных бумаг Орловской области направлено в первую очередь на снижение расходов на обслуживание регионального госдолга. Так же это даст возможность привлекать заемные средства на более долгосрочной основе и существенно сократит объемы коммерческих кредитов.
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