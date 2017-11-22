Новости версия для печати Сегодня в библиотеке им. Крылова состоялась презентация сборника прозы и поэзии всероссийского конкурса «Хрустальный родник» Книга с одноименным названием объединила всех лауреатов-победителей, начиная с 2011 года. Представить сборник и поговорить о современной литературе приехали известные писатели, члены жюри конкурса, и, конечно, молодые поэты и писатели.



Презентацию назвали «Продолжается речь как река» - эти поэтические строки принадлежат поэту, тележурналисту, нашему коллеге Владимиру Переверзеву. Лауреатов конкурса 2017 год наградили в апреле, а сегодня они увидели свои строки на страницах издания, еще пахнущего типографской краской.



Сегодня поэты читали свои стихи совсем молодым орловцам, а завтра, возможно, эти ребята и сами уже подадут заявки на участие в «Хрустальном роднике».



За свою семилетнюю историю конкурс стал очень популярен, и практически сразу вышел за пределы области. Число участников выросло с 39 до 200. А география конкурса обрела статус международной. И что самое главное, он действительно становится трамплином для многих молодых талантов.

Андрей Фролов, председатель правления Орловской областной организации Союза писателей: «Взять хотя бы тот факт, что из молодых литераторов, прошедших этот конкурс, уже более десяти стали членами Союза писателей России». В работе жюри конкурса с удовольствием принимают участие представители редколлегий ведущих российских литературных журналов. Они не просто отмечают жемчужины слова, но и после помогают молодым писателям и поэтам, направляя их, и выступая в роли старших братьев от литературы.

Василий Дворцов, куратор Совета молодых литераторов Союза писателей РФ: «Я всегда с молодыми ругаюсь о мелкотемье. Замкнулись на маленьком человеке. Когда-то это открывалось, интересно было в «Шинели» Гоголя, но из этой «шинели» уже русская литература вышла, а они все там остаются. Но эта робость оттого, что с ними действительно не занимаются». Сборник издан благодаря орловскому областному Союзу писателей и при финансовой поддержке администрации Орла, а это подчас почти единственная возможность для молодежи быть напечатанными. Книгу можно будет найти во всех библиотеках города.





Эва Стасюлевич

22 ноября 2017 года







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