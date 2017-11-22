Новости версия для печати В орловском ЗАГСе отметили День Матери Там решили не ждать официальной даты и организовали праздник для своих сотрудниц и мам. Тем более есть еще один повод – столетие органов ЗАГС.



Для орловского ЗАГСа 2017 год - особенный: 18 декабря все те, кто стоят на страже любви и верности, и точно знают, что обручальное кольцо не простое украшенье, отметят вековой юбилей службы.

Татьяна Степина, начальник территориального отдела ЗАГС города Орла – Управление ЗАГС Орловской области: «К столетию органов ЗАГСа начали готовиться уже в 2016 году, много было мероприятий проведено. В 2017 году было зарегистрировано пар больше, чем в 2016-м. На сегодняшний момент у нас уже 2,5 тысячи зарегистрировавших свои отношения, но у нас еще и декабрь впереди. Я думаю, что на цифру 2700 или 2800 мы выйдем». На праздничной встрече, посвященной Дню Матери, встретились 25 мам, которые на работе соединяют влюбленные сердца, а дома – свою любовь дарят детям. Мамы с опытом считают, что в детях нужно закладывать в первую очередь честность, трудолюбие, человеколюбие и уважение к старшим. Ветераны органов ЗАГСа уверены, что во все времена миром правит одно великое чувство – любовь. И пусть официально День Матери в 2017 году будет отмечаться 26 ноября, ждать воскресенье необязательно. Можно прямо сейчас позвонить мамам и сказать самые главные слова.





Юлия Опанасюк

22 ноября 2017 года







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