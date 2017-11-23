Новости версия для печати Электронные или бумажные проездные? Сегодня этот вопрос рассмотрят депутаты орловского Городского совета на профильном комитете.



Повод – обращение руководителя ТТП. По словам Александра Коровина, муниципальное предприятие терпит убытки от внедренной в 2014-м году системы электронной оплаты проезда. Нередки случаи, когда РИЦ не срабатывает, при этом контролеры не могут брать «живые» деньги с пассажира. Начальник финблока администрации Орла Артём Митасов доложит, как сейчас работает система и можно ли найти ей альтернативу. Заседание комитета начнется сегодня в 11 часов утра.





Надежда Невматулина

23 ноября 2017 года







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