Новости версия для печати Сегодня в Орле обсудят возможности развития паллиативной помощи тяжелобольным людям Только в областном центре живет около 2000 человек, нуждающихся в профессиональной помощи – в обезболивающих медикаментах, в психологической поддержке, в постоянном патронаже.



Однако в регионе нет возможности обеспечить все условия для создания комфортной жизни тем, чей срок уже отмерен. И сегодня медики, ученые, представители власти и регионального фонда социальной поддержки населения рассмотрят все возможные пути решения проблемы.





Мария Семак

23 ноября 2017 года







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