Новости версия для печати В Орле продолжаются мероприятия, посвященные Дню Матери Сегодня в Росреестре пройдет «тематический» прием.



Специалисты управления ответят на все вопросы о том, как при помощи материнского капитала улучшить жилищные условия, разъяснят все нюансы и сложности.



Прием пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47.





Оксана Гранн

23 ноября 2017 года







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