В Орле продолжаются мероприятия, посвященные Дню Матери

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четверг
23.11.2017
9:01:36
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В Орле продолжаются мероприятия, посвященные Дню МатериСегодня в Росреестре пройдет «тематический» прием.
Специалисты управления ответят на все вопросы о том, как при помощи материнского капитала улучшить жилищные условия, разъяснят все нюансы и сложности.
Прием пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47.
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