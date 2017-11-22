Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- О проблемах – откровенно. Краснозоренцы сегодня пообщались с главой региона. - По праздничному вызову! Орловские спасатели поздравили ГТРК «Орел» с приближающимся юбилеем. - 100 миллионов на дороги. Зима Орлу обходится дорого. - Орловские снайперы одни из самых метких в стране. Бойцы спецназа «Ягуар» орловского УФСИН заняли третье место на ведомственных состязаниях в Рязани. - В Орле презентовали «Хрустальный Родник». Так назвали сборник прозы и поэзии авторов - лауреатов всероссийского конкурса.

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Вести-Орёл

22 ноября 2017 года







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