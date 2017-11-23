В Орловской области в этом году из-за неправильного использования газового отопления произошло 10 пожаров

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четверг
23.11.2017
14:32:34
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В Орловской области в этом году из-за неправильного использования газового отопления произошло 10 пожаровЧтобы газ согревал, а не сжигал – нужно соблюдать правила эксплуатации газовых приборов. Об этом еще раз напомнили в региональном МЧС.
В этом году произведено около 1000 отключений за нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Делается это для того, чтобы не повторить трагедии прошлых лет, когда из-за отсутствия тяги погибали люди. Договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования уже заключили около 90% орловцев.
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