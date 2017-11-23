Новости версия для печати Сотрудники регионального МЧС организовали флэшмоб-поздравление 2 декабря орловское телевидение отмечает полувековой юбилей. И уже сейчас ГТРК «Орел» получает поздравления в самой неожиданной форме.



Для участия в этом необычном для себя занятии собрались бойцы пяти орловских пожарно-спасательных частей. Замысел был таков: расположить технику и людей так, чтобы составить надпись «ГТРК 50».

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Между Главным управлением МЧС России по Орловской области и ГТРК «Орел» существует долголетняя дружба, именно поэтому, когда мы узнали о юбилее ГТРК «Орел», мы решили сделать такой творческий подарок, причем, самое активное участие принимают пожарные – люди, которые каждый день выходят на борьбу со стихией». Новое построение далось бойцам не сразу, а тут еще один из караулов срочно выехал на вызов. Из пятиэтажки на улице Калинина сообщили о задымлении подъезда. Впрочем, тревога была напрасной: просто кто-то избавлялся от неоплаченных квитанций прямо на лестничной площадке. Машина и бойцы вновь вернулись в строй. Как говорят огнеборцы, наш эфир им небезразличен.



С воздуха получившуюся фигуру снял квадрокоптер спасателей. Свои поздравления пожарные подкрепили дружным хором.









Иван Суверин

23 ноября 2017 года







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