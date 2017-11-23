Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 23 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения, 1 человек погиб.



22 ноября в 16:40 в поселке Знаменка минут водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», в районе дома № 65 по ул. Советская сбил велосипедиста, который двигался по обочине в попутном направлении и начал пересекать проезжую часть справа налево вне перекрестка. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован в ООКБ.



22 ноября в 18:30 водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по автодороге Орел-Гать-Лаврово-Редькино и в районе 2 км при повороте направо не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные, госпитализирован в БСМП им. Семашко.



23 ноября в 00:45 водитель - женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем «Рено Флюенс», следовала по автодороге Северный подъезд к городу Орлу со стороны автодороги М-2 «Крым», и в районе 1 км допустила наезд на препятствие - световую опору. В результате ДТП водитель скончалась на месте происшествия.



Как сообщает сайт регионального управления МЧС, на месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона ПСЧ-2 и техногенная группа ПСС в количестве 10 чел. и 2 ед. техники.





Орловское Информбюро

23 ноября 2017 года







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