Новости версия для печати В Колпнянском районе при пожаре погиб человек Сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Михайловке Колпняского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 20.44.



На момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем. На тушение был подан один ствол. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в 21:18 было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения.



В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров, полностью сгорела и обрушилась кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. Размер ущерба устанавливается.





Орловское Информбюро

23 ноября 2017 года







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