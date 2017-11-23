В Колпнянском районе при пожаре погиб человек

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четверг
23.11.2017
14:32:48
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В Колпнянском районе при пожаре погиб человекСообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Михайловке Колпняского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 20.44.
На момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем. На тушение был подан один ствол. Как сообщает сайт регионального управления МЧС, в 21:18 было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения.
В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров, полностью сгорела и обрушилась кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. Размер ущерба устанавливается.
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