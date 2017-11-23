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четверг
23.11.2017
14:32:39
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Цена доверчивости – 150 тысяч рублей. Лже-целительница убрала порчу вместе со всеми сбережениями пенсионерки.
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- Дотанцевались до наград. Спортсмены орловской Федерации рок-н-ролла вернулись с Всероссийских соревнований с медалями.
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