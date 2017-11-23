Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Цена доверчивости – 150 тысяч рублей. Лже-целительница убрала порчу вместе со всеми сбережениями пенсионерки.



- Как попасть на прием к главному прокурору области, не приезжая в Орел?



- «Хрустальный родник» рождает «Речку таланта». В Орле издан сборник авторов-лауреатов писательского конкурса.



- Дотанцевались до наград. Спортсмены орловской Федерации рок-н-ролла вернулись с Всероссийских соревнований с медалями.





Вести-Орёл

23 ноября 2017 года







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