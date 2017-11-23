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Сотрудники полиции разыскивают лже-целительницу и ее подельницу, выманивших крупную сумму у пожилой орловчанки

Пенсионерку обманули по классической схеме – под видом оказания оккультных услуг.

Как сообщила полицейским потерпевшая, гадалка остановила ее на улице. Как и в большинстве подобных случаев, речь пошла о порче. Появившаяся тут же сообщница лже-целительницы, как всегда, изображала благодарную пациентку. Для полной убедительности был проделан традиционный фокус с яйцом – в разбитом яйце оказалось что-то черное, что «указывало» на наличие порчи у человека.

Мошенница без труда убедила пенсионерку, что для полного снятия порчи нужна вся имеющаяся у нее наличность. Ловко подменив сверток с деньгами, аферистка заполучила солидный куш – 150 тысяч рублей. Потерпевшая поражается собственной доверчивости, ведь о приемах мошенников она была наслышана.

Аферисток будут искать, но полицейские говорят, что изобличить преступниц будет нелегко. Куда проще было распознать подвох и разминуться с мошенницами.

Уголовное дело возбуждено по части 2-й статьи 159-й – мошенничество.

Советы полицейских пенсионерам прежние.
Александр Жуков, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД РФ по Орловской области: «Злоумышленники под различными предлогами – ремонт газового оборудования, обмен денег, оказание медицинских услуг, повышение пенсии – могут прийти в дом и похитить сбережения и ценности. Не пускайте в свое жилище незнакомых людей, проверяйте документы и принадлежность к названной организации, не оставляйте незнакомцев одних, и ни под какими предлогами не передавайте деньги. Обо всех подобных посетителях незамедлительно сообщайте в полицию по телеофнам 02 или 102».



Иван Суверин
23 ноября 2017 года

 


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