Новости версия для печати Земельные участки есть только у каждой четвертой орловской многодетной семьи На очереди – почти 5 тысяч семей. Такие цифры озвучили на профильном комитет Облсовета.



По информации руководителя департамента госимущества Ольги Платоновой, в Орловской области почти 6,5 тысяч многодетных семей и чуть больше полутора тысяч из них получили землю в собственность. Среди основных проблем – нехватка свободных участков. Наиболее остро она стоит в Орле, Ливнах и Урицком районе.

Ольга Платонова, руководитель департамента госимущества и земельных отношений Орловской области: «Самое главное, проблемой является отсутствие средств на формирование земельных участков, разработку ПСД, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры».





Надежда Невматулина

23 ноября 2017 года







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