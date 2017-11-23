Новости версия для печати В областной прокуратуре состоится прием граждан с использованием видеоконференцсвязи Орловцы, которые живут далеко от областного центра, но хотели бы попасть на прием к главному прокурору области, могут это сделать, не приезжая в Орел.



Впрочем, из своего дома принять участие в видеоконференции не получится - придется доехать до местной прокуратуры. Связь будет налажена именно с районными отделами. Записаться заранее, уточнить время и обозначить проблему, можно по телефону (8-486-2) 40-56-49. Прокурор Орловской области Иван Васильевич Полуэктов проведет приём 28 ноября .





Татьяна Напольских

23 ноября 2017 года







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