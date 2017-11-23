Новости версия для печати Жестокое убийство, совершенное этой ночью в поселке Покровское, раскрыто правоохранительными органами по горячим следам Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, 24-летний местный житель был найден сегодня в своей квартире мертвым.



На теле погибшего следователи насчитали свыше 50-и ножевых ранений. Подробности сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева: «Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 27-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в содеянном и пояснил, что в ночь с 22 на 23 ноября распивал с потерпевшим спиртные напитки, в процессе употребления спиртного произошел конфликт на бытовой почве, после чего схватил кухонный нож и нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в область туловища, головы, шеи, конечностей. После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия. Однако поздней ночью он вернулся в квартиру потерпевшего, вызвал полицию и имитировал свою непричастность к совершенному преступлению». Сейчас идет сбор и закрепление доказательств по делу, следствие будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу.





Иван Суверин

23 ноября 2017 года







На главную страницу





