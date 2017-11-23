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Вниманию водителей!

В связи опиловкой деревьев 24 ноября с 10 до 13 часов будет временно ограничено движение транспортных средств в районе дома №47 Б по улице Октябрьской.

В связи с проведением ремонтных работ до 30 ноября ограничено движение транспорта на участке от улицы Энгельса до 1-й Посадской под Тургеневским мостом и по улице Герцена под мостом «Октябрьский». А также - до 28 ноября по улице Металлургов в районе дома №54 и на пересечении улицы Мостовой с Карачевским шоссе.