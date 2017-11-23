Проезд в маршрутках Орла может подорожать

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четверг
23.11.2017
19:15:43
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Проезд в маршрутках Орла может подорожатьСегодня исполнительная власть убеждала депутатов в этой необходимости.
В качестве основного аргумента приводят стоимость солярки. В 2016 году литр обходился в 32 рубля, сейчас – в 38. Сегодня шел разговор о повышении тарифа на проезд до 17 рублей с 1 января будущего года. Но эту цифру должны еще утвердить народные избранники областного центра. Вопрос будет вынесен на обсуждение уже на ближайшую сессию. Она состоится на следующей неделе.
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