Новости версия для печати Проезд в маршрутках Орла может подорожать Сегодня исполнительная власть убеждала депутатов в этой необходимости.



В качестве основного аргумента приводят стоимость солярки. В 2016 году литр обходился в 32 рубля, сейчас – в 38. Сегодня шел разговор о повышении тарифа на проезд до 17 рублей с 1 января будущего года. Но эту цифру должны еще утвердить народные избранники областного центра. Вопрос будет вынесен на обсуждение уже на ближайшую сессию. Она состоится на следующей неделе.





Татьяна Напольских

23 ноября 2017 года







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