Новости версия для печати Шесть некоммерческих организаций из Орловской области стали победителями конкурса президентских грантов Их проекты выбрали среди более двух тысяч других – со всей России.



Около 3-х миллионов рублей получит региональный Фонд социальной поддержки населения на организацию паллиативной бригады. Столько же – на двоих - получат студенческая община и Центр защиты прав потребителей.



Грант 714 тыс. рублей выделят детской общественной организации на проект «Верхом к мечте!». 495 тысяч – «Красному Кресту». И почти 300 тыс. рублей - для реализации проекта «Цепочка добра» на содержание животных, заявленного организацией «ЛАПЫ».





Татьяна Напольских

23 ноября 2017 года







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