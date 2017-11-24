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Орел готовится к встрече Нового Года

В ближайшее время магазины, кафе, рестораны, торговые центры города Орла начнут готовить к празднику. Традиционно витрины рекомендуют оформлять с использованием световых гирлянд и светодиодных штор, дюралайта, баннеров с поздравлениями, фигурками Деда Мороза, Снегурочки. Деревья у входов планируют подсветить. Предполагается, что в декабре более полутора тысячи магазинов и ТЦ включат свою праздничную иллюминацию.

Ёлочные базары в Орле будут работать по 29 адресам, аукцион на их размещение объявят 8 декабря.