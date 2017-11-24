Орел готовится к встрече Нового Года

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пятница
24.11.2017
8:11:40
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Орел готовится к встрече Нового ГодаНовогодняя иллюминация появится в областном центре уже в начале следующего месяца. Готовится аукцион на размещение елочных базаров.
В ближайшее время магазины, кафе, рестораны, торговые центры города Орла начнут готовить к празднику. Традиционно витрины рекомендуют оформлять с использованием световых гирлянд и светодиодных штор, дюралайта, баннеров с поздравлениями, фигурками Деда Мороза, Снегурочки. Деревья у входов планируют подсветить. Предполагается, что в декабре более полутора тысячи магазинов и ТЦ включат свою праздничную иллюминацию.
Ёлочные базары в Орле будут работать по 29 адресам, аукцион на их размещение объявят 8 декабря.
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