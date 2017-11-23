Новости версия для печати В Орловском регионе будут усиленно готовить IT-кадры Специалистов в этой сфере должно быть как можно больше - отметил сегодня врио губернатора Орловской области во время знакомства со специалистами IT-индустрии. Беседа прошла в формате «без галстуков». Одни рассказали, чем по праву могут гордиться, другие предложили наладить диалог без посредников.



Встреча Андрея Клычкова с представителями малого и среднего бизнеса в формате «Делового завтрака» прошла на площадке компании «Инвентос». Участниками встречи стали члены правительства Орловской области, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, генеральный директор ООО «Инвентос» Олег Волобуев, представители бизнеса в сфере IT-технологий.



Всего в Орловской области более 300 предприятий, которые занимаются IT-технологиями. Всем им пообещали поддержку. Андрей Клычков озвучил ряд инициатив, которые позволят законодательно обеспечить комфортные условия для развития IT-компаний в регионе. В частности, речь об оптимизации системы налогообложения. Законопроектом предусмотрено установление пониженной ставки по налогу на доходы в размере 3% (действующая ставка 6%), сообщает информационный портал Орловской области. Эта мера устанавливается для налогоплательщиков, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов, научными исследованиями и разработками. Также эта мера коснется сферы образования. Этим же законопроектом предусмотрено, что на 2018 год останется действующая пониженная ставка в размере 5% по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (полная ставка 15%). Кроме того, на ноябрьскую сессию Облсовета внесен законопроект, предусматривающий комплексные изменения регионального законодательства, регулирующего патентную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей.



Глава региона предложил в 2018 году на базе Фонда поддержки предпринимательства создать первый в области Центр оказания услуг для бизнеса в формате «Единое окно» или «МФЦ для бизнеса». Планируется, что здесь можно будет получить более 50 услуг, касающихся начала и развития бизнеса.



Но главное в развитии IT-индустрии на Орловщине, по мнению председателя регионального IT кластера Олега Волобуева, это кадры. Специалистов-айтишников необходимо чем больше, тем лучше.

Олег Волобуев, председатель IT-кластера Орловской области: «Основной ресурс, за который мы боремся, кадры. И все боятся перетекания кадров, и быть информированными о том, что в соседней компании проект - лучше и условия для работы - лучше, чаще всего это и становится условием для перехода». Эту мысль поддержала и ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко. По ее мнению, необходимо взаимодействие IT-кластера с научно-образовательной средой.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Без специалистов по IT, начиная от веб-дизайна до инжиниринга, разговаривать сегодня с предприятиями невозможно. Поэтому университет ставит для себя цель не только готовить специалистов по IT-кластерам и в рамках Института приборостроения и автоматизации, но и готовить специалистов с компетенциями в цифре по всем направлениям деятельности, связанными и с развитием промышленности, и с развитием социальной сферы». Ввести информационную составляющую во все сферы жизни, создавать свое программное обеспечение и использовать отечественные инженерные решения - по этому пути и решили двигаться вперед орловские айтишники.





Орловское Информбюро

23 ноября 2017 года







На главную страницу





