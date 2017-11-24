Новости версия для печати Сегодня в мэрии Орла состоится концерт, посвященный Дню Матери День Матери в России отмечается в этом году 26 ноября.



На торжественное мероприятие приглашены мамы-опекуны, многодетные мамы, а также участницы необычного социального проекта – «мамы разных профессий». Баннеры с их фотографиями развешаны сейчас по всему городу.











Татьяна Напольских

24 ноября 2017 года







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