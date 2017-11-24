Новости версия для печати Сегодня состоится торжественная регистрация трехтысячного ребенка, родившегося в этом году в Орле Егор Третьяк появился на свет 12 октября в перинатальном центре.



Это первый ребенок в семье. Его родители Алина и Юрий поженились два года назад. Торжественная регистрация состоится в 11 часов. Молодых родителей и юного орловца поздравят городские власти, семье также вручат и памятные подарки.





Мария Семак

24 ноября 2017 года







На главную страницу





